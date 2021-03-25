Havalı silahlarda Osmangazi farkı
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Havalı silahlarda Osmangazi farkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Havalı silahlarda Osmangazi farkı

Koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarına bir süre ara veren Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı, sezona yeniden merhaba dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarına bir süre ara veren Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı, sezona yeniden merhaba dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 40 ilden toplam 494 sporcunun boy gösterdiği müsabakada Osmangazili atıcılar göz doldurdu. Poligonda fırtına estiren Beyza Anbarcılar, Elif Duman ve Esila Ercan, 754 puanla ikincilik kürsüsüne çıktı. Gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan minik yıldızlar, gelecek yarışlarda iddialarını koruyacaklarını söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sezonun en önemli şampiyonasında başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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