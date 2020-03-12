Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Takımı Türkiye Rekoru Kırdı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Havalı Silahlar takımı minik erkekler kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Havalı Silahlar takımı minik erkekler kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.



6 - 11 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 36 ilden 82 kulüp ve 527 sporcu katıldı.



Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü takımı minik erkekler kategorisinde şampiyon olarak aynı zamanda yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.



Şampiyonada Kayseri temsilcisi yıldız erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye ikincisi oldu



Kayseri rüzgarının estiği Havali Silahlar Türkiye Şampiyonasında ferdi olarak mücadele eden sporculardan minik bayanlarda Meryem Nur Korkut Türkiye Şampiyonu, Fatma Tuana Kurtoğlu Türkiye ikincisi ve Hasret Nur Korkut Türkiye üçüncüsü oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasından Rekor ve Şampiyonluklarla dönen Kayseri takımı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA