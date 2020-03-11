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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı

- Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: " Şampiyona bizim için çok başarılı geçti, 7 Türkiye rekoru kırıldı" Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan "Havalı...

11.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:57
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı

- Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: " Şampiyona bizim için çok başarılı geçti, 7 Türkiye rekoru kırıldı"

MERSİN - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" kadınlar havalı tabanca final atışlarıyla tamamlandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 7 Türkiye rekoru da kırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda 527 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona 7 Türkiye rekoru ile tamamlandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman turnuvanın büyük önem taşıdığını belirterek, "6 gündür devam eden havalı silahlar şampiyonasını tamamlamış olduk. 527 sporcunun katılımıyla bu şampiyonayı gerçekleştirdik. 36 ilden, 82 kulüpten katılan sporcularımız oldu. Şampiyona bizim için çok başarılı geçti. 7 Türkiye rekoru kırıldı. Bu yarışma bizin için önemli, önümüzdeki yapılacak olan uluslararası yarışmalara milli takım baraj puanlarını geçenlerin milli takıma girmeleri için bir fırsat oldu" dedi.

"4 kotanın bize yetmeyeceğini düşünüyoruz"

Olimpiyat süreci içinde bu tür yarışmalara önem verdiklerini anlatan Arman, "Çünkü olimpiyat havuzumuza buralardan yeni sporcular dahil oluyor. Sporcularımızın performanslarını takip etme şansımız oluyor. Olimpiyat hazırlığımız da olanca hızıyla devam ediyor. 3 tane olimpiyat kotamız vardı, geçtiğimiz ay yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bir olimpiyat kotası daha aldık. Şu an 4 olimpiyat kotamız mevcut. Biz 4 kotanın bize yetmeyeceğini düşünüyoruz. 5. ve 6.'yı almak için uğraşıyoruz. Şuan Güney Kıbrıs'ta Trap Skeet Dünya Kupası var. Orada yarışan sporcularımız var, dünya sıralamasından puan almaya çalışıyor. Havalı ve ateşli silahlar dalında yarışan sporcularımız var. Onlar da önümüzdeki aylarda yarışacaklar. Dünya kupalarında sıralamalarını yükselterek, sıralamadan puan almaya çalışacaklar" diye konuştu.

Arman, "Önümüzde bir de Avrupa Elemeleri ve Trap Skeet'in Avrupa Şampiyonası kaldı. Buralarda da sporcularımızın iyi performanslarını gözleyerek, olimpiyatlara kalabalık bir sporcu ekibiyle katılıp orada da başarılı sonuçlar almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdemli Atış Poligonu'nda şampiyonanın son gününde büyük kadınlar 10 metre tabancada 233.1 puanla Hilal Demir, genç kadınlarda 236.7 puanla Şevval İlayda Tarhan, yıldız kadınlarda 354 puanla Zerda Kaynak, minik kadınlarda 292 puanla Meryem Nur Korkut şampiyonayı birincilikle tamamladı.

Sporculara madalyaları federasyon başkanı Ufuk Arman, İl temsilcisi Ahmet Kılınç ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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