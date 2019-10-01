Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na doğru

01.10.2019 19:46

Mersin'in Erdemli ilçesinde yarın başlayacak Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakaları öncesi sporcular antreman yaptı.

İlçedeki atış poligonunda gerçekleştirilen antremana, farklı illerden gelen çok sayıda sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda baraj puanını geçen sporcuların 2020'de yurt dışındaki yarışmalara katılma hakkı elde edeceğini söyledi.

Her turnuvanın kendileri için önemli olduğuna değinen Arman, "Mersin'de çok güzel, yazdan kalma bir hava var. Bu da sporcularımızın rahat hareket etmelerini sağlıyor. Sporcularımızın performanslarını yükseltmeleri açısından da bir fırsat oluyor." diye konuştu.

Toplam 492 sporcunun katılacağı Havalı Silahlar Federasyon Kupası, yarın 10 metre tüfek ve tabanca atışlarıyla başlayacak ve 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA