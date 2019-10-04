Havalı Silahlar Federasyon Kupası
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, ikinci gününde devam etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, ikinci gününde devam etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen kupada, tabanca dalı yarışmaları başladı.
Sporcuların, resmi antrenmanların ardından performanslarını sergilediği yarışmaların finali, 6 Ekim'de yapılacak.
Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 492 sporcunun katıldığını kaydetti.