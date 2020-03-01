Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası müsabakaları tamamlandı

01.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:06

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tüfek büyük erkekler takım finallerinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ömer Akgün, Halil İbrahim Öztürk ve Ahmet Bayrak takım olarak attıkları toplamda 621,7 puanla 7. oldu.

10 metre havalı tabanca büyük erkekler takım finallerinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Yusuf Avcı takım olarak attıkları toplamda 569 puanla final müsabakasını 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA