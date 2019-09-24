"Havali Bilyali" ile TEKNOFEST İstanbul'dan birincilikle döndüler

24.09.2019 15:10

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılarak Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda serbest kategoride birinci olan Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi öğrencileri, kente gururla döndü.

Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezindeki eğitimlere katılan 6 öğrenciden oluşan "Havali Bilyali" grubu, bir yıllık çalışma sonucu grupla aynı adı taşıyan proje geliştirdi.

Projeyle TEKNOFEST İstanbul'a katılmaya hak kazanan grup, Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda serbest kategoride birinciliğe layık görüldü.

Takım danışmanlarından Adem Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır merkezde eğitim alan öğrencilerinin bir yıldır proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Binlerce yarışmacı arasından finale kalan 10 takımdan biri olduklarını belirten Bayraktar, "Uçan Araba Tasarım Yarışması serbest kategorisinde Trabzon'u temsil ederek birinci olduk. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Kendisi de tasarımımızı çok beğendiğini ifade etti. Öğrencilerimiz, kazandıkları ödülü tasarımı geliştirmek için kullanacak." dedi.

Takım danışmanlarından Emin Terzi ise bundan sonraki hedeflerinin prototipi geliştirerek önümüzdeki yıllarda farklı yarışmalara katılıp farklı kategorilerde hayallerini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Ekipte yer alan öğrencilerden Emine Şahin, ekipte 6, 8, 9 ve 11. sınıf öğrencilerinin olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"TEKNOFEST İstanbul'da Uçan Araba Tasarım Yarışması olduğunu öğrendiğimizde hocalarımıza danıştık ve bu ekibi kurduk. Ekipteki herkes uçan arabaların araştırmasını yaptı. Bunların neden günlük hayatta kullanılmadıklarını ve eksiklerini not aldık. Arkadaşlarımızla hayalimizdeki aracı tasarladık. Hepsinin en iyi özelliklerini alarak böyle bir tasarım yaptık."

Aracın 4 pervane ve 3 tekerlekten oluştuğunu belirten Şahin, "Oturma seviyesinin üzeri tamamen şeffaf tasarlandı. Böylelikle kullanıcının görüş açısı artacak ve olası kazalar azalmış olacaktı." ifadesini kullandı.

Nuri Kerem Korkmaz da aracın bilgisayar ortamında üç boyutlu tasarlandığını anlatarak, "Aerodinamiğe çok önem verildi. Bu sayede havadaki direnci azaltıp uçması daha kolaylaşıyor. Üretilebilirlik açısından daha verimli bir tasarım elde ettik." dedi.

Eymir Yayla da kendi tasarladıkları mobil uygulama sayesinde aracı kontrol ederek hareket ettirebildiklerini söyledi.

Yarışmada derece aldıklarını öğrendiklerinde yaşadıkları mutluluğu dile getiren Yayla, "Çok sevindik. Sevincimizi Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Ödül alırken daha çok heyecanlandık." diye konuştu.

Kaynak: AA