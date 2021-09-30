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Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte kömürcülerin mesaisi başladı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da havaların soğumasıyla birlikte kömürcülerin mesaisi başladı.

Ağrı'da, sonbahar aylarının kendini iyice hissettirmesiyle beraber, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar kömürcülerin yolunu tuttu. Kömürcü Şerafettin Teski, fiyatların yeniden artabileceğini bu nedenle vatandaşların bir an önce kömür ihtiyaçlarını gidermesi noktasında çağrıda bulundu.

Kömür almak için kömürcüye gelen vatandaşlardan Gökhan Alptekin, "Geçen sene kömürün tonunu bin 600 liradan almıştık bu sene en ucuzu 2 bin 950 lira. Bu durum insanları bir bakıma doğalgazlı evlere geçmeye zorluyor. Daire başına buralarda genelde 2-2 buçuk ton kömür düşer. Biz de 2 ton kömür alacağız burada. Yaklaşık 6 bin lira para ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kömürcü Şerafettin Teski, vatandaşların bekletmeden kömür ihtiyaçlarını karşılaması çağrısında bulunarak, "Bu sene kömür fiyatları biraz yükseldi. Geçen sene bu zamanlar biz sezona bin 300 liradan başladık. Fiyatlar daha da yükselebilir. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. 3-4 ton kömür alanlara taksit yapıyorduk ama bu sene taksit yapamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kömürün kilosu ise vatandaşa 2 lira 60 kuruştan satılıyor. - AĞRI

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı - Haberler Ekonomi
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