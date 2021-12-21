Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Yerel

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı Kar yağışı ile birlikte kaplıcadaki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllardır şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları'nda kar yağışının ardından doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

Kar yağışı ile birlikte kaplıcadaki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllardır şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları'nda kar yağışının ardından doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

İlçeye 12 km mesafede bulunan Hüdai kaplıcalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmeye başladı. Kaplıcalar bölgesinde bulunan apart daireler ve üç adet beş yıldızlı otelde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Kar yağışı ile birlikte havaların soğuması ile kaplıcaya olan ilginin daha fazla arttığı kaydedildi. Yeni yılın da yaklaşması ile de kaplıcadaki rezervasyonların önemli derecede arttığı ifade edildi.

Aslen Sandıklılı olan ve dinlenmek için kaplıcaya gelen Ali Osman Gönen, termal suyu çok sevdiklerini dile getirerek, "87 derece termal suyumuz şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Karlı kış günlerinde kaplıcada yoğunluk devam etmektedir. Kaplıcamız dünyaca ünlüdür, çamur banyolarımız şifalıdır. Biz buraya yatalak olarak gelip yürümeye başlayanları gördük. Arkamızdaki sıcak su şelalesi kaplıcanın kükürtlü suyunun oluşturduğu doğal sıcak su şelalesidir" dedi.

Öte yandan, bölgede doğal olarak yer altından çıkan maden suyu ayrıca ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title