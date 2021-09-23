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Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı Havaların soğuması ile birlikte grip salgınının yayılmasını önlemede büyük rolü olan grip aşısı Edirne'deki eczanelere gelmeye başladı.

EDİRNE (İHA) - Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı

EDİRNE - Havaların soğuması ile birlikte grip salgınının yayılmasını önlemede büyük rolü olan grip aşısı Edirne'deki eczanelere gelmeye başladı.

Bir yanda Kovid-19 salgınıyla mücadele bir yanda ise havaların soğuması sebebiyle grip aşısına olan ilgi arttı. Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarına vurdurmasını önerdiği grip aşısı için eczaneler hazırlıklarını tamamladı. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte Edirne'deki eczanelerde de grip aşısının satışı başladı. Kovid-19 salgınının oluşturduğu korku ve endişeyle kendisini kış aylarında grip ve zatürreeden korumak isteyen vatandaşlar eczanelerin yolunu tutmaya başladı.

Bu sezon için grip aşılarının piyasaya verilmeye başlandığını söyleyen Eczacı Şükrü Ciravoğlu, geri ödeme kapsamında reçeteyle verilmek zorunda olan ve sadece hastanın TC kimlik numarası alınarak reçetesiz verilen olmak üzere 2 çeşit grip aşısı olduğunu ifade etti.

"Son birkaç yıldır grip aşısının temininde sıkıntılar yaşandı"

Bu aşıların ikisinin de gribin 4 türüne karşı etkili olduğunu dile getiren Eczacı Ciravoğlu, "Bu türler her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafında belirleniyor. Aynı içerikteki ilaçlardır. Son birkaç yıldır grip aşısının temininde sıkıntılar yaşandı. Mağdur olanlar ve temin edemeyenler oldu. Bu yıl beklentimiz böyle bir durumla karşılaşılmamasıdır. Vatandaşların bu konuda tedirginliği var. Kovid-19 salgını nedeniyle gripten de özellikle korunmak isteyen vatandaşlar var" dedi.

"Bu yıl talep biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor"

Özellikle kronik rahatsızlıkları olanların aşı olmalarında fayda olduğunu aktaran Ciravoğlu, "Ağır grip salgınlarına karşı kendilerini korumaları gerekir. Dolayısıyla bu yıl talep biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Biz de müracaat oldukça aşıları temin edip aşıları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Geçen yıl aşı temininde yaşanan problemlerden dolayı bekleyen çok vatandaşımız olmuştu. Bu yıl da Sağlık Bakanlığı grip aşısının eczanelere verilmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Ama vatandaşlar da sağlık bakanlığının da açıklamalarını takip ederek daha sonra eczanelere verileceğini ama belli koşullarda halka ulaştırılacağını öğrenince talepler gelmeye başladı" şeklinde açıklamada bulundu.

Geri ödeme kapsamında olan grip aşısı 117,17 liradan, diğeri ise 85,12 liradan satışa sunuluyor.

Annesinin kronik rahatsızlığı olduğunu ve her yıl grip aşısını yaptırdıklarını söyleyen Halil Yılsay, aşının gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ve sağlık ocağına gidip doktorla görüştükten sonra grip aşısını gelip eczaneden alacağını ifade etti.

Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı

Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı

Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı

Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı
İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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