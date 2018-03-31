Havaların Isınmasıyla Yemeniye Yoğun Talep

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar, serin tutan ve ayağı terletmeyen yemeni ayakkabılarına yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların ısınmasıyla beraber Gaziantep'te yemeni ayakkabılara olan talep arttı. Hakiki deri olması nedeniyle terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmayan yemeni ayakkabılar, sıcak havalarda ise ayağı terletmemesi ve serin tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinde de çeşitli renk ve modelleriyle satışa sunulan yemeniler, yurt dışına da ihraç ediliyor.

Yemeni sezonunun başladığını belirten yemeni ustası Ahmet Pektaş, "Havaların ısınmasıyla beraber yemenilere yoğun talep oluyor. Sıcakların artmasıyla beraber yemeni ayakkabılara yoğun talep var. Sezonumuz başladı. İnsanların ayağı yanmaya başlayınca yemeniye koşuyorlar. Şehir dışından da taleplerimiz var" dedi.

Yemeni ayakkabıların sıcak havalarda çok rahat olduğunun altını çizen Pektaş, "Yemeni ayakkabılar özellikle sıcak havalarda çok rahat oluyor. Ter yapmaz, koku yapmaz, ayak yanması olmaz. Doğal malzemeden yapıyoruz. Dana, keçi, kuzu, oğlak, manda derisinden yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarihi filmlerden bize talep var"

Tarihi filmlerden kendilerine yoğun talep olduğunu söyleyen Pektaş, "Yurt dışından bize yoğun talep var. Özellikle tarihi filmler yemeni ayakkabılara ilgi gösteriyor. Rusya'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Yemeni ustası Ahmet Pektaş, fiyatların ise 50 ila 70 TL arasında değiştiğini belirtti. - GAZİANTEP