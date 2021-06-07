Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi
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Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi Yozgat'ın merkeze bağlı Azizli Köyü'nde yaşayan Çakmak ailesinin evinde, havalarında ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi

YOZGAT - Yozgat'ın merkeze bağlı Azizli Köyü'nde yaşayan Çakmak ailesinin evinde, havalarında ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başladı.

Azizli Köyü'nde oğlu, gelini ve torunu ile yaşayan Adile Çakmak'ın son bir haftadır akreplerle başı dertte. Özellikle hava kararınca evde çıkmaya başlayan onlarca akrep, Çakmak ailesini tedirgin ediyor. Son bir haftada onlarca akrep ile karşılaşan aile bu durum sürekli devam edince korkmaya başladı.

Önceleri sabaha kadar nöbet tutan aile, evlerini defalarca ilaçlatarak akrepten kurtulmak istedi. İlaçlama ile de bu durumun önüne geçemeyen aile, en sonunda evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerinin her odasında, eşyaların arasında dahi akreple karşılan aile, evde 9 aylık bir çocuğun da olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Evde korkudan yaşayamaz hale geldiklerini de söyleyen Adile Çakmak yetkililerden yardım istedi. Çakmak, "Bir haftadır biz evimizde durmuyoruz. Bizim evimizde akrep var. Belediyeyi çağırdık, biz kendimiz ilaçladık ama baş edemedik. Biz yetkililerden Valilikten, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler. Gece olunca her tarafta akrep çıkıyor, bizim 9 aylık bebeğimiz var özellikle ondan çok korkuyoruz. Evimizde duramıyoruz, Yozgat'a kızım evine gidiyoruz" dedi.

Akrep nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirten Çakmak, "Bir haftada yüz tane akrep öldürdük, yatak odasında, koridorda, eşyaların arasında her tarafta akrep var. Evimizin haline bakın. Her taraftan akrep arıyoruz geceleri. Artık evde duracak durumumuz kalmadı, evimizi terk etmek zorunda kaldık. Korkudan yaşayamıyoruz. Önceleri geceleyin nöbetleşe uyuyorduk. Köyde herkese sorduk kimse de yok, sadece bizim evimizde akrep var. Sebebini bilemiyoruz hiç yoktu ilk defa evimizde akrep çıkmaya başladı. Çok tedirginiz, yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan akrepler hayatlarını kabusa çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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