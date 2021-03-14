Havaların ısınmasıyla leylekler Kızılırmak Deltası'na dönmeye başladı
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Havaların ısınmasıyla leylekler Kızılırmak Deltası'na dönmeye başladı

14.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:11
Havaların ısınmasıyla leylekler Kızılırmak Deltası'na dönmeye başladı

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en çok görülen kuş türü olan leylekler havaların ısınmaya başlamasıyla deltaya dönüyor.

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en çok görülen kuş türü olan leylekler havaların ısınmaya başlamasıyla deltaya dönüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan deltada "Leylek Köyü" diye anılan alanda her yıl 900'ün üzerinde leylek ürüyor.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde 20 dönümlük ormanlık alanda yaklaşık 50 leylek yuvası bulunuyor.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapıyor.

Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan 56 bin hektarlık deltada, irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık, sazlık ve ormanlık alanlar bulunuyor. Bitki çeşitliliğinin yanı sıra delta, çok sayıdaki balık, memeli, omurgasız ve sürüngen ile amfibi türü hayvanlara yaşam ortamı sağlıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yola çıkan leylekler, yuvalarına dönmeye başladı. İlkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçirecek leylekler, ağustos ayından itibaren deltadan ayrılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan deltada, leyleklerin daha yakından izlenmesi için kuş gözlem kuleleri bulunuyor.

Doğal yaşam alanında aileleriyle birlikte bisiklet turları yapan yerli turistler, kuşları ve diğer yaban hayvanlarını kulelere çıkarak gözlemleyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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