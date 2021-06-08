Havaların ısınmasıyla birlikte miniklerin eğlence merkezi hazır

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Meydanımızda ses, ışık ve müzik gösterileriyle çocuklarımızın gönüllerince eğlendiği ıslanma havuzumuz sıcak havalarda eğlencenin merkezi oluyor. Meydanımız, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor." dedi.

AİLELERİN TERCİH NOKTASI

Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı hizmete açıldıktan sonra vatandaştan ve çocuklardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda bulunan ıslanma havuzu havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarına keyifli bir gün yaşatmak isteyen ailelerin de vazgeçilmez mekânı oluyor. Meydan ayrıca yüzlerce gül ve akşam düzenlenen ışık gösterisiyle rengârenk bir ziyafet sunuyor.

TURİSTLERE DAVET

Keçiören'i ziyaret etmek isteyen turistleri Kalaba Türk Dünyası Meydanı'na davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler