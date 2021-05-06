Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
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Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı

Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Sağlık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Biz Erzincan ili olarak her yıl 30-40 arası hasta takip ederken geçen yıl pandemi döneminde insanların kırsala çekilmesi ile birlikte 100'ün üzerinde hasta takip etmiştik. Bu açıdan vatandaşlarımıza dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum." dedi.

Doç. Dr. Karakeçili, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili vakaların da gelmeye başladığını söyledi.

Bugüne kadar 7 vakanın hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini ve şu anda da yatan 3 hastanın olduğunu ifade eden Karakeçili, şöyle konuştu:

"Keneler ile bulaşan KKKA hastalığı, kırsal bölgelerde hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan ve bu bölgelerde seyahat eden insanlarda görülen bir hastalık. Bu nedenle özellikle içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı insanların kırsala, köylere bir dönüşü söz konusu. Geçen yıl da yine benzer şekilde yine pandemi yaşıyorduk. KKKA hasta sayısında ciddi artış gördük. Biz Erzincan ili olarak her yıl 30-40 arası hasta takip ederken geçen yıl pandemi döneminde insanların kırsala çekilmesi ile birlikte 100'ün üzerinde hasta takip etmiştik. Bu açıdan vatandaşlarımıza dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Hastalık çoğunlukla kenelerle bulaşıyor."

Kovid-19 ile KKKA bulgularının benzediğini aktaran Karakeçili, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkisinde de ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas eklem ağrıları olabiliyor. Genel vücut ağrıları olabiliyor. Her iki hastalıkta da bunu görebiliyoruz. Bu açıdan dikkatli olmalarını öneriyorum. Özelikle üzerlerinde kene göremeyebiliyorlar. Hastalık belirtileri olduğu zaman mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir ki her iki hastalığın laboratuvar testleri ile birbiri ile benzer. Bu açıdan dikkatli olmaya çağırıyorum, kenelere dikkat edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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