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Denizli, Ekonomi

Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı

Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı Pazarda kilosu 50 TL ile satılan sarımsak zam şampiyonu oldu Denizli'de semt pazarlarında havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında ki beklenen düşüş henüz başlamadı.

11.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:16
Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı

Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı

Pazarda kilosu 50 TL ile satılan sarımsak zam şampiyonu oldu

DENİZLİ - Denizli'de semt pazarlarında havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında ki beklenen düşüş henüz başlamadı. Pazar esnafı yağmurun artması durumunda ise olası bir artış beklediklerini kaydederken, pazarda fiyatı yüzde yüz artarak rekor kıran ürün ise 50 TL ile sarımsak oldu.

Kentte bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Kentte ki pazarlarda kışın vazgeçilmezi olan portakalın ve mandalinanın kilogram (kg) fiyatı 3-4 TL arasında değişirken, elmanın kg fiyatı ise 2-4 TL arasında satılıyor. Armut, muz ve kivinin kg fiyatları ise 7-8.5 TL arasında değişti. Mutfakların vazgeçilmezi patates ve soğanın kg fiyatının 2 TL olduğu semt pazarlarında, geçtiğimiz günlerde fiyatı 25 ile 30 TL arasında değişen sarımsağın ise fiyatında yüzde 100'lük bir artış meydana geldi ve 50 TL'ye tezgahlarda satılmaya başlandı.

Normal şartlarda birkaç çeşit sebze satımı yapan pazar esnafı Ata Demir, "Bugün menümüzde lahana var. Pazardaki fiyatlar ortalama iyi çok pahalı değil orta herkesin alabileceği bütçeye göre uygun. Fiyatlar biz de tanesi 2-4 arasında değişiyor" dedi.


"Güzel günlerde iyi işler oluyor"

Bir başka Pazar esnafı Ali Rıza Satılmış ise fiyatların önceki aylara göre daha uygun olduğunu kaydederek, "Fiyatlar orta halli domates 2-2.5 lira, salatalık 4-5 TL, kabak 5, patlıcan 7, limon ve bakla 5, biberler 6-7 TL civarında. Vatandaşın ilgisi orta şekerli yani fiyatlar cazipleşti ama daha tam hızlanmadı pazarlar. Tabi mutlaka etkileme var yağmurlu olduğu havalarda pazarlar olmuyor. İyi günlerde güzel oluyor ama şuan da parçalı bulutlu olduğu için biraz zayıf" diye konuştu.


"Üç çeşit anca alıyoruz"

Semt pazarına ev alışverişi için gelen Gülsüm Kaya isimli vatandaş ise pazar fiyatlarında pahalı bulduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Yani biraz pahalılık var tabi şuan çok uçuk fiyatlar yani pahalılık çok aldı başını gidiyor. Önceden 100 lira ile tamamladığımız pazara şimdi 150 yetmiyor. Üç çeşit anca alıyoruz üç çeşitten fazlası ağır geliyor. Birini alsak diğerini alamıyoruz."

Vatandaşlardan İsmail Finikeli'de fiyatları yüksek bulduğunu kaydederek, "Esas düzgün bir alışveriş yok. Birazda mevsimsel olarak tabi yine salatalık olsun patlıcan olsun biraz normalin üstünde ama yine de normal satanlar var ama on lira diyen var beş lira diyen var" dedi.

Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı

Kaynak: İHA

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Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara yansımadı

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