- Havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

- Havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Karabük'te bir eve giren 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

- Havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

KARABÜK - Karabük'te bir eve giren 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Karabük'te son günlerde hava sıcaklığının artması sonucu ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Merkeze bağlı Yaylacık Mahallesi'nde bir vatandaş evine giren yılına görünce panik yaşadı. Kendi imkanları ile yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş başarılı olmayınca Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 2 metre boyundaki yılan daha sonra doğaya salınırken, ev sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan yine merkeze bağlı Bolkuş Köyü'nde ineklerin bulunduğu ahıra giren yılan ise vatandaşlar tarafından telef edilerek yakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM