Havalar soğudu, pekmez satışları arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te havaların soğuması ile birlikte enerji deposu pekmezin satışlarında artış oldu.

Bölgede kilosu 12 TL'ye satılan pekmezler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Çarşamba pazarında pekmez satan üretici Halil Horoz, havaların soğuması ile birlikte gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti. Halil Horoz, "Her hafta kurulan Çarşamba pazarında 300 kilogram üzüm pekmezi satıyoruz. Pekmezin her yerde kilosu 20 TL'den satılıyor ancak biz 12 TL'den satıyoruz. Uygun fiyata sattığımız pekmezleri organik üzümden üretiyoruz. Üzüm pekmezi, tam bir enerji deposu. Sağlıklı, besleyici, kan yapıcı olduğu herkes tarafından biliniyor. Sağlık uzmanları da soğuk havalarda, kış günlerinde pekmez tüketilmesini tavsiye ediyor" dedi.

Horoz, 5-6 kg üzümün şırasından 1 yada 1.5 kilogram pekmez elde edildiğini de ifade etti.