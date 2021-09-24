Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı - Haberler
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Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

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Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgahlardaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık giysiler tezgahlardaki yerini aldı.

Ekim ayına az bir süre kala, yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış sezonu içinde hazırlıklar başladı. Eskişehir'de havaların soğumasıyla mont, kaban ve kışlık giysilere ilgi artıyor. Soğuk havaların hissedilmesiyle Eskişehir'de giyim mağazalarında kışlık kıyafetler yavaş yavaş yerini almaya başladı. Vatandaşların ince ve hafif giyinmemeleri konusunda uyaran tekstil işi ile uğraşan Fırat Kerenciler, "Eskişehir, kış sezonunun erken geldiği bir şehir. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kış modellerimiz geldi. Mevsimlik ürünler yağmurluk, hırka, polar gibi ürünler daha fazla rağbet görüyor. Bunun yanı sıra kışlık mont, ceket gibi ürünler geldi. Daha tam kışa girmediğimiz için fiyatlar oldukça uygun. Vatandaşlar erkenden alışverişini yapıyor. Geçen sene virüsten dolayı insanlar dışarı çıkamamıştı, şimdi kışın gelmesiyle biraz daha dışarı çıkma talebindeler, kışlık ürünlerde tercih ediliyor. Eskişehir'de yaşadığımız için vatandaşların güneşe aldanmaması gerekiyor. Sabahları biraz daha kalın giyinmelerini öneriyoruz. Sabah güneşli olan hava, akşama yağmurlu bir havaya dönüşebiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

Havalar soğudu, kışlık giysiler tezgâhlardaki yerini aldı

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