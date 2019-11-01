Havalar soğudu balık tezgahları şenlendi

01.11.2019 16:24

Samsun'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla tezgahlar hamsi, mezgit, uskumru ve istavritle şenlendi. Vatandaşın balığa olan ilgisi artarken, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi olan hamsin ise kilogramı 10 TL'den satılıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş ve avlanmada etken olan deniz suyunun soğuması, balıkçıların yüzünü güldürdü. Havaların soğumasıyla, hem avlanan balık miktarı hem de vatandaşların balığa olan talebi arttı. Deniz suyu ısısının istenilen seviyeye ulaşmasıyla av sezonu bereketli geçerken, kentteki tezgahlar ise hamsi, mezgit, uskumru ve istavritle şenlendi. Karadeniz'de balıkçı tezgahlarını dolduran balıkların başında ise hamsi geliyor. Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi olan hamsi kilogramı 10 TL'den satışa sunuluyor.

'BU SENE HAMSİ BOL'Samsunlu balıkçı Recep Erdoğan, Karadeniz insanı için balığın özellikle hamsinin yerinin ayrı olduğunu söyleyerek Av sezonunu başlamasıyla birlikte sofralarda balıklar yerini aldı. Ama Karadenizliler için hamsi demek başka bir şeydir. Bu sene hamsi bol. Kaliteli hamsinin fiyatı kilosu şuan 10 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşın ilgisi iyi talep daha da artacak. Havalar soğuyunca insanların aklına gelen ilk şey balıktır özellikle Karadeniz'de. Karadenizli için hamsi bereket ve bolluk demektir. Gariban yemeğidir. Bir kilo hamsiyle 4 kişilik bir aile doyabilir dedi.KALİTESİ DÜŞÜK HAMSİLERE DİKKATKalitesi düşük hamsinin bazı tezgahlarda kilosu 5 TL'den da satıldığını ancak bu fiyatın kullanılan poşetin bile giderini karşılamadığını söyleyen Erdoğan, Ama kalitesi çok düşük hamsiler piyasada satılabiliyor. Ambarda beklemiş hamsi, hale giderken yolda 3-4 saat beklemiş hamsi bunlar. Bu hamsi canlı hamsi gibi tezgahta durmuyor gözleri kırmızı oluyor. Satıcı bunu ışığın altında üzerine 5 lira fiyat etiketini vurup satıyor. Vatandaş iyi balığı balıkçısından anlar. Çünkü üzerine 2 kilo kaliteli balık serer altına kalitesiz balığı serperek satar. Vatandaş bunu anlayamaz. Ama burada 5 lira diğer yerde 10 lira dersen vatandaş kaybeder. Balığı alır akşam evde çöpe döker diye konuştu.

Samsun'da tezgahlarda kilogramına göre hamsi 10, mezgit 20, uskumru 15, sargana 25, istavrit 10, barbun ise 30 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: DHA