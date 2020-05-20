Havalar serinliyor AKOM, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün sona ereceğini belirterek; Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda İstanbulları uyardı.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta boyunca yurdun tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan, Mayıs ayı maksimum sıcaklık rekorlarına neden olan Kuzey Afrika kökenli hava akımlarının, bugün akşam saatlerden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Ancak Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortalarına kadar (Perşembe) etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul'da hâlihazırda 30°C ve üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla (8-12°C birden) azalarak mevsim normalleri ile 1-3°C altına gerileyeceği tahmini paylaşılırken beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler