Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı

05.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 08:13
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, havaların serinlemesi ile birlikte daha çok ilgi görmeye başladı.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve kışın soğuk algınlığına karşı tavsiye edilen; hazırlanışı saatler süren beyran, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer alıyor. Gaziantepli işletmeci Ahmet Çadır, beyranı soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da sonbahar mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.

'SOĞUK HAVALARDA 3 ÖĞÜNDEN BİRİSİNDE MUTLAKA TÜKETİLİR'Gaziantep'te havalar soğumaya başlayınca yöresel yemeklerden beyranın her 3 öğünde birisinde mutlaka tüketildiğini söyleyen Ahmet Çadır, "Bugünlerde havalar soğumaya başladı, sonbahar mevsimine giriyoruz. Tüm virüslere karşı bağışıklık kazanacağımız en önemli yemek beyrandır. Gaziantepliler mutlaka soğuk havalarda beyran tüketir. Hava değişikliği ile birlikte de talep artmış durumda. Bu yoğunluğun sebebi insanlar sağılığını koruyorlar. İçerisinde yer alan; ilikli kemik ve et suyu ile sarımsak antibiyotik gibidir ve bağışıklığı güçlendirdiği için özellikle tercih ediliyor" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, antibiyotik etkisi olduğu için kış mevsimi öncesi beyranı sıklıkla tükettiklerini söyledi.


Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Samatta Ali Palabıyık Özgür Yankaya Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Milli Sosyal Medya Ali Edizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 08:13:07. #1.15#
title