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Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Sağlık

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Dünya genelinde literatürde KKKA hastalığı vakaları bildirilen ölüm oranları yüzde 30'larda iken ülkemizde bu oran yüzde 5'lerin altında"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı vakaları bugünlerde havaların serinlemesiyle birlikte yok denecek kadar azaldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, özellikle Temmuz ve Ağustos ayında KKKA hastalığı vaka sayında artış yaşandığını belirterek bu aylarda 20-40 arasında hasta takibi yaptıklarını söyledi.

KKKA hastalığı sonucu ülkemizde de ölümlerin yaşandığına dikkat çeken Kaya, havaların serinlemesi ve kırsal bölgelerdeki insan sayısının azalmasıyla birlikte vakaların neredeyse ortadan kalktığını ifade ederek, "Kene vakaları Mayıs ayı ortalarından itibaren artmaya başlıyor biz de Haziran ayı özellikle de Temmuz, Ağustos dönemlerinde oldukça yoğun vaka gördük. İçerisinde bulunduğumuz Eylül ayında havaların serinlemesi ve kırsal alanlara kaçışların azalmasıyla birlikte kenelerin de hareketliliği azalarak vakalar yavaş yavaş ortadan kalktı. Dolayısıyla bu tarihten itibaren KKKA ana gündemimizden geçici olarak çıkmış gibi oldu" dedi.

"Ülkemizde ölüm oranı diğer ülkelere göre daha az"

"Dünya genelinde literatürde KKKA hastalığı vakaları bildirilen ölüm oranları yüzde 30'larda iken ülkemizde bu oran yüzde 5'lerin altında" diyen Kaya, "Bu sezon da hastalık nedeniyle maalesef yine can kayıpları yaşadık. Buna rağmen KKKA'nın neden olduğu can kayıp oranı bakımından ülke olarak diğer bir çok ülkeye göre iyi bir konumdayız diyebilirim. Dünya genelinde literatürde bildirilen yüksek ölüm oranları yüzde 30'larda iken ülkemiz genelinde yüzde 5'lerin altında" şeklinde konuştu.

Kene vakalarının daha çok kırsal alanı daha çok olan Gümüşhane, Bayburt gibi yüksek rakımlı illerden geldiğini ifade eden Kaya, "Tedavi konusunda daha ziyade artan deneyimlerimizi sahaya yansıtarak yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Kene yoluyla bulaşan hastalıklar son yıllarda yeniden önem kazanan enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor. Önümüzdeki senede bundan sonraki süreçte de bu ve benzeri hastalıkları göreceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi var mı? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri nelerdir? KKKA nedir?

Havalar serinledi, kene sezonu sona erdi
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