Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı
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Suriye, Kilis

Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı

Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı Kilis'te, havaların aniden ısınmasıyla birlikte kısıtlama dışında kalan vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte caddelerde yoğunluk yaşanıyor.

20.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:07
Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı

Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı

KİLİS - Kilis'te, havaların aniden ısınmasıyla birlikte kısıtlama dışında kalan vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte caddelerde yoğunluk yaşanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Suriye, Hatay ve Gaziantep Büyükşehirlere komşu olması nedeniyle doğal karantina altında bulunan vatandaşlar, havaların aniden ısınmasıyla birlikte, 65 yaş ve üzeri 20 yaş altı dışında kalanların dışarı çıkması nedeniyle caddelerde yoğunluk yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçlar ve motosikletler üzerinde uygulama yaparak, maskesiz dışarı çıkmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarın polisler, denetimleri sıklaştırdı.

Havalar ısınınca vatandaşlar sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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