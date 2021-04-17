Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı
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Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı

Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, havaların ısınmasıyla birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda ses, ışık ve müzik gösterilerinin başladığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, havaların ısınmasıyla birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda ses, ışık ve müzik gösterilerinin başladığını belirtti. Altınok, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin eğlence merkezi olan meydanımız baharın gelmesiyle birlikte canlandı. İnşallah pandemi bir an önce biter ve çocuklarımız burada bulunan ıslanma havuzunda gönüllerince eğlenirler" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı baharın gelmesiyle birlikte faaliyete başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte su gösterilerini sürdüren meydana büyük Keçiören şelalesi de eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete sunulan meydanda bulunan ıslanma havuzu ise çocukların vazgeçilmez eğlence mekanı olmuştu.

Keçiören'e gelen turistleri Türk Dünyası Su ve Gül Meydanını görmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekanlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengarenk bir ziyafet sunuyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı
Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı
Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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