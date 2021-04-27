Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı

Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı.

Durak Mahallesi'nde bulunan işvyerinde sebze fidesi satan Kadir Şabahat, "Fide satışlarımız başladı. Çiftçilerimiz öncelikle sera olmak üzere, açık tarlaya dikimleri yapmaya başladılar. Hemen hemen tüm fide çeşitleri satılmaya başlandı. Ramazan ayının rehaveti de yavaş yavaş sonlandı. Şimdi ve bir aya kadar dikimler devam edecek seralara. Bundan bir hafta sonrasından itibaren çiftçilerimiz açık tarlaya da dikim yapmaya başlayacak. Özellikle profesyonel çiftçilerimiz seralara sırık çeşitleri tercih ediyor. Sırık salatalık olsun, sırık domates olsun, hem yüksek verimli hem de raf ömrü uzun kaliteli ürünleri tercih ediyorlar. Pandemi sürecinde özellikle vatandaşlar kahvehanelerden de çıkıp biraz da zorunlu olarak mecburen bağ ve bahçelere yöneldi. Herkes bir hobi bahçesi yapmaya başladı. Yasak saatleri dışında hobi bahçeleri olan vatandaşlarımız dikim yaparak, bahçesi ile uğraşarak az da olsa üretim yapmak daha mantıklı geliyor" dedi.

Sattığı fideler arasında domates, biber, salatalık, fasulye, çilek, bamya gibi çeşitlerin bulunduğunu söyleyen Şabahat: "Fiyatlar geçtiğimiz yıl gibi 1 TL'den başlayarak 4 liraya kadar değişiyor. 4 TL olanlar aşılı çeşitler. Diğer seralara olan çeşitler ise 2 TL civarında satışı gerçekleşiyor. Vatandaşlarımıza fide dikimi konusunda detaylı bilgi vererek kaliteli ürün elde etmelerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı
Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:49:12. #1.16#

title