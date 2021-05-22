Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı

Her yıl onlarca yangının çıktığı ve günlerce yanması ile bilinen Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı meşhur Dallas çöplüğünde yılın ilk yangını, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.