Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı
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Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı

Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Her yıl onlarca yangının çıktığı ve günlerce yanması ile bilinen Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı meşhur Dallas çöplüğünde yılın ilk yangını, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Her yıl onlarca yangının çıktığı ve günlerce yanması ile bilinen Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı meşhur Dallas çöplüğünde yılın ilk yangını, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akçay Kızılkeçili Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bölge duman altında kaldı. Yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlıEdremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangınıbüyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmasının devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Havalar ısındı, meşhur çöplükte yangınlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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