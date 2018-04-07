Havalar Isındı Kontroller Sıklaştı

Düzce'de havaların ısınması ile motosiklet kullanımı da arttı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için uygulamalar başlattı. Uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de kendisini hissettiren sıcak havalar, motosiklet kullanımı arttırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de harekete geçerek yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek ve en aza indirmek için motosiklet denetimlerine hız verdi. Şehir merkezi ve ana bağlantı yollarında zaman zaman motosiklet denetimi yapan trafik ekipleri, ilk uygulamalarda ceza yerine uyarı yapmayı tercih etti. Yetkililer, ilerleyen günlerde motosiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini ve vatandaşların özellikle kask takmaları konusunda daha duyarlı olmalarını istediler. - DÜZCE