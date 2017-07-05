Havalar Isındı, Klima ve Vantilatör Satışları Arttı

Havalar ısındı, klima ve vantilatör satışları arttı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı. Talepleri karşılamaya çalışan esnaf, yoğunluktan dolayı montaj sıkıntısı yaşıyor.

Hava sıcaklığı temmuz ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, Kahramanmaraş'ta klima ve vantilatör satışlarını arttırdı.

Beyaz eşya satışı yapan Muzaffer Kayım, talepleri karşılayabildiklerini ancak, montaj için servis yetersizliğine dikkati çekti. Kayım, "sıcak'tan dolayı şuan aslında çok yoğunuz, bu da bizi zor durumda bırakıyor. İnsanlardan ricamız havalar ısınmadan klimalarını alsınlar, klima sezonluk olduğu için birden bire yoğunluk oluşunca servisler montaj konusunda yetişemiyor, müşteri ile sorun yaşıyoruz biraz bu sıkıntımız var. Şuanda satış sıkıntımız yok, montaj yetiştirme sıkıntısı var" dedi.

Klima almak isteyen Ejder Atbin ise fiyatların uygun olduğunu söyledi. Atbin, "havalar çok sıcak gece evde uyuyamıyoruz, onun için klima bakmaya geldim fiyatlar oldukça iyi, memnun kaldım kısmet olursa bir tane klima alacağım" dedi.