HAVALAR ISINDI, İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

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HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik başladı.

HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik başladı. Galericiler, araç alam isteyenler için tam zamanı olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi, üretime ara verdi. Bu durum sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi, artan taleple ikinci el otomobiller zamlandı. Bir süre önce ise sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü, ikinci el piyasasında fiyatların düştüğü görüldü. Ancak bugünlerde havaların ısınma sürecine girmesi, dünyada otomotiv sektörünü vuran mikroçip tedarik sorunu nedeniyle sıfır araç üretiminin sekteye uğraması, ikinci el piyasasını hareketlendiriyor.

Firma sahibi Egemen Kurtçu (38), Otomobilde hızlı bir döneme girdik. Piyasa oldukça canlandı. Dünyada sıfır araçtaki çip krizi de ikinci eli oldukça artıracak. Şu an tam doğru zaman. Bu ay ve mayısa doğru artış sürecek. Okulların kapanması da etkili olacak. Artacak olan fiyatlar öncesi tam doğru zaman. Yaza kadar yüzde 12 ila yüzde 20 oranında artış bekliyoruz. Çünkü dünya markaları çip krizinden sonra otomobil çıkaramayacaklarını açıkladı. Otomobilde ciddi bir yükseliş bekliyoruz dedi.

Çeyizlik eşya ürünlerinin satışını yapan firma sahibi iş insanı evli ve 1 çocuk babası Emrullah Demir (35), Malum yaz geliyor. Çocuğum 3 yaşında. Bir yere gidip gelirken zorlanıyor. Araç şart oluyor. Geçen yaz yüksek fiyatlarla karşılaştık. Fiyatlar uygun. Hanım 'hadi' deyince araç fiyatları artmadan geleyim dedim. 150- 200 bin lira arasında araç bakıyorum dedi.

Araç almaya gelen matbaa malzemeleri satış işi ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası Gökhan Ediz (40) de, Önümüz yaz. Araç fiyatları yazın fırlıyor. Ben de fırsat bu fırsat değerlendireyim istedim diye konuştu.

İkinci el otomobil satan esnaf Semih Karlı (23), kış sezonu nedeniyle fiyatların düştüğünden bahsederek, Yalnız havaların ısınmasıyla birlikte mayıs ve haziran gibi fiyatlar yükselecek. Ayrıca sıfır otomobilde çip sorunu da var. Üretim yapılamadığı için ikinci ele yansıyacak, fiyatlar yükselecek. Yaz dönemi gelince fiyatlar 10 -15 bin lira artacaktır. Şimdi araç almak isteyenler için tam zamanı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı