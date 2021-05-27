Havalar ısındı çocuklar havuza girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havalar ısındı çocuklar havuza girdi

Havalar ısındı çocuklar havuza girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da havaların ısınmasıyla birlikte sokakta oynayan çocuklar süs havuzlarında serinledi.

Adıyaman'da havaların ısınmasıyla birlikte sokakta oynayan çocuklar süs havuzlarında serinledi.

Adıyaman'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor. Çocuklar ise sıcaktan bunalınca cadde ve kavşaklardaki süs havuzuna girdi. Gölbaşı Cadde ile Bozbey caddesi girişindeki süs havuzuna elbiseleriyle giren çocuklar araçların arasında havuza girdi. Sürücüler ve yayalar çocukların havuzda serinleme keyfini izledi. - ADIYAMAN

Havalar ısındı çocuklar havuza girdi
Havalar ısındı çocuklar havuza girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Gervinho Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havalar ısındı çocuklar havuza girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:48:20. #1.15#

title