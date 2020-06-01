Havalar ısındı, böbrek taşına dikkat Havalar ısındı, böbrek taşına dikkat Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı: "Havaların sıcak olmasıyla beraber, böbrek ve idrar yolu taşı rahatsızlığı yaşayan hastalarımız çok sık gelmeye başladı" Havaların ısınmasıyla böbrek taşı şikayetlerinin arttığını söyleyen uzmanlar, bu rahatsızlığa...

Havalar ısındı, böbrek taşına dikkat

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı: "Havaların sıcak olmasıyla beraber, böbrek ve idrar yolu taşı rahatsızlığı yaşayan hastalarımız çok sık gelmeye başladı"

DENİZLİ - Havaların ısınmasıyla böbrek taşı şikayetlerinin arttığını söyleyen uzmanlar, bu rahatsızlığa sıcak artışlarının en büyük etken olduğunu söylediler.

Havaların ısınmasıyla, hastanelerde böbrek taşı ve idrar yolu taşı vakalarında artış oldu. Uzmanlar böbrek taşı oluşumunda sıcak havaların en büyük etkenlerden biri olduğunu belirtti. Özel Denizli Cerahhi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, böbrek ve idrar yolu taşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Havaların ısınmasıyla, Acil Servis bölümüne aşırı yan ağrı, idrarda yanma ve kanama şikayetleri ile gelen hasta sayısının arttığını söyledi. Böbrek taşı muayene ve ameliyatlarının nasıl gerçekleştiğini anlatan Op. Dr. Başakcı, "Havaların sıcak olmasıyla beraber, böbrek taşları ve idrar yolu taşları şikayetiyle hastalarımız çok sık gelmeye başladı. Genelde bu tür hastalar, acil servise aşırı yan ağrısı, idrarda yanma ve kanama şikayetleriyle başvuruyorlar. Biz hastalarımızın muayenesini yaptıktan sonra idrar tahlili, ultrason veya gerekirse tomografi tetkiki istedikten sonra hastamızın taşın nerede olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra taşın durumu, yeri ve başka bir sıkıntısı olup olmadığına göre tedavisini planlıyoruz" dedi.

"Evde hareket etmeleri, bol sıvı almaları bizim önemli"

Böbrek taşı olan insanların bol sıvı tüketmeleri gerektiğini belirten Uzman Op. Dr. Başakcı, "İlk önce hastalarda taşların düşürülmesi için bol sıvı almalarını ve hareket etmeleri ile ilgili önerilerde bulunuyoruz. Hastamızın eğer ateşi varsa, taşı da düşüremiyorsa, çok şiddetli ağrısı varsa veya böbreklerinde aşırı derecede sıkıntı oluşturmuşsa, hastamızın taşını idrar yollarından girerek lazer yöntemiyle kırıyoruz ve yüzde doksanın üzerinde başarı elde ediyoruz. Havaların sıcak olması dediğimiz gibi taş oluşumuna en büyük etken. Biliyorsunuz karantina döneminde insanlar dışarıya pek çıkamıyorlar. Evde kaldıkları sürece de, evde hareket etmeleri, bol sıvı almaları bizim önereceğimiz şeylerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA