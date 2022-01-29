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Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından denize açılan balıkçıların avladığı hamsiler, tezgahları doldurdu.

ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından denize açılan balıkçıların avladığı hamsiler, tezgahları doldurdu.

Kentte 6 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından havaların normale dönmesiyle balıkçılar denize açıldı. Sabah saatlerinde karaya avladıkları hamsiyle dönen balıkçıların geçen bir haftanın ardından yüzü güldü. Boşalan tezgahlar tekrar hamsiyle doldu. Hamsinin kilosu 30 TL'den satışa sunuldu. Merkez Balıkhanesi esnafından Bayram Yılmaz, hamsinin boy ve kalınlığının ideal seviyeye geldiğini söyledi. Hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini söyleyen Yılmaz, "Türkiye genelinde hava muhalefeti nedeniyle kar sularının denize inmesi ile birlikte hamsi bolluğu yaşanmaya başladı." diye konuştu.


Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

Havalar düzeldi, tezgahlar hamsiyle doldu

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

kar, Güncel, Haber

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