Havalandırmaya düşen kedi kurtarıldı
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Havalandırmaya düşen kedi kurtarıldı

Havalandırmaya düşen kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak kurtarıldı.

Kedi, karnının doyurulmasının ardından serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Havalandırmaya düşen kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
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