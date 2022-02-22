Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda 2 gündür mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
NİĞDE (İHA) - Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda 2 gündür mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Şah Süleyman Mahallesi Uygur Sokakta bulunan bir Apartmanı'nın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyan çocuklar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri; yavru kediyi mahsur kaldığı havalandırma borusundan kurtardı.
Görevliler, sağlık durumu iyi olan kediye mama ve su verdi. - NİĞDE