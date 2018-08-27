Havalandırmada Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan güvercini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvercinin bulunduğu alanı tespit ettikten sonra kuşa zarara vermeyecek şekilde duvarı kırarak delik açtı ve bulunduğu yerden çıkarıldı.

İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin, özgürlüğüne kavuşturuldu. Güvercinin, uçtuktan bir süre sonra itfaiye aracına konması dikkati çekti.