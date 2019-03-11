Havalandırmada Mahsur Kalan Kedileri Belediye Ekipleri Kurtardı

SİVAS'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinde, Yahyabey Mahallesi Bağdatın Kadir Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğun giren 3 kedi yaklaşık 4 metrelik yükseklikten tekrar çıkamadı. Binadan miyavlama sesi duyan ve kedileri fark eden mahalle sakinlerinden Mahsun Balçık(38), mahsur kalan hayvanları kendi imkanıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri merdivenle havalandırma boşluğuna inerek özel bir aparat yardımı ile mahsur kalan kedileri çıkardı. Kedilerin 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirten Mahsun Balçık 3 gündür sesler geliyordu. Ben çatıdan geldiğini sandım, sonra buraya baktığımda aşağıya düşmüşlerdi. Hayvanlar aç kalmıştı, yemek verdik. Aşağıya inemedim hem yüksekti hem de kediler biraz saldırgandı. İtfaiyeyi çağırdık, onlar kurtardı dedi. - Sivas

Kaynak: DHA