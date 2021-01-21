"Havalandırma sistemlerinde kaliteli ortam havası sağlayan cihazlar tercih edilmeli"

Yapılan araştırmaların, ısıtma-soğutma sistemlerinin ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ortaya koyduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişilerin daha çok tehlike...

Yapılan araştırmaların, ısıtma-soğutma sistemlerinin ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ortaya koyduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişilerin daha çok tehlike altında olduğu uzmanlar tarafından da belirtiliyor. Kişilerin kullandıkları havalandırma sistemlerini iyileştirmesi, bu süreçte virüslerden korunmak için kilit önem taşıyor" dedi.

Uzmanlar, kovid-19 sürecinde bulunulan kapalı ortamların havasını solumanın sağlığa etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle ev, ofis ve kamuya açık yerlerde ağırlıklı olarak kullanılan ısıtma-soğutma sistemlerinin, salgın hastalıkların bulaşma riskini arttırdığını belirten Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, yapılan araştırmaların bu türdeki havalandırma sistemlerinin ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ ARTIYOR

Havada asılı bulunan Kovid-19'un, solunum yoluyla bulaştığı da göz önüne alındığında, kapalı ortam havasını çekerek aynı havayı tekrar ortama veren ısıtma-soğutma sistemlerinin sosyal mesafeyi ortadan kaldırdığını, aynı havayı mekan içinde dolaştırması nedeniyle bulaşın artmasına neden olabileceğini aktaran Yakupoğlu, "Pandemi sürecinde insanlar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başladı. Ortam havalandırmasını iyileştirmek, bu süreçte virüslerden korunmak için kilit önem taşıyor. Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişilerin daha çok tehlike altında olduğu uzmanlar tarafından da belirtiliyor. Çünkü bu gruptaki kişilerin vücut dirençleri klimanın havaya saçtığı bakteriler nedeniyle daha da zayıf düşebiliyor. Bu noktada kapalı ortam havasında insan sağlığına olumsuz hiç bir etkisi olmayan, kapalı ortam havasındaki virüs ve bakterileri çekerek, filtreleyebilen havalandırma sistemlerinin önemi kendini daha çok gösteriyor. Dolayısıyla kapalı ortamlarda maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, ortam havasının kalitesini Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutmayı sağlayacak havalandırma sistemleri tercih edilmesi çok önemli" diye konuştu.

GÜVENLİ NEFES ALANI SAĞLAMAK KOLAY VE ZAHMETSİZ

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliği olan Froumann'ın bulunduğu her yerde güvenli nefes alanı oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumanın mümkün olduğunu belirten Burak Yakupoğlu, "Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, odalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile "güvenli nefes alanı" oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle SARS CoV-2 Virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor" diyerek geliştirdikleri cihazların bu özelliği ile ofis, ev ve kamuya açık alanlar için de umut olduğunu vurguladı.

Yakupoğlu, sözlerine şöyle son verdi:

Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek, N100 SDS, N90 SDS, N100, N90, N80 olmak üzere beş farklı tipte cihazımız var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleme imkanı sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Froumann'ın okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlar için önemi daha da belirginleşiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı