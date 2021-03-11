SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
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SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi

11.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:48

Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendiSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında havalandırma motorunun patlaması sonucu 1 kişi dumandan etkilendi.

Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında havalandırma motorunun patlaması sonucu 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Arifiye Arifbey Mahallesi D-100 yolu Caddesi'ndeki bir lastik fabrikasında havalandırma motoru patladı. Patlama nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler dumandan etkilenen kişiyi yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri yanan motoru kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen işçiye sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
SAKARYA Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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