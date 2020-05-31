HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAKİ UYUŞTURUCULARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI; O ANLAR KAMERADA Başakşehir'de uyuşturucu suçundan yapılan çalışmalar sırasında, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Enes K. 6 gün sonra Güngören'de yakalandı.

Başakşehir'de uyuşturucu suçundan yapılan çalışmalar sırasında, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Enes K. 6 gün sonra Güngören'de yakalandı. Araçta 20 kilogram bonzai maddesi ele geçirilen şüphelinin girdiği evin havalandırma boşluğunda da poşet içinde 3 kilogram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi bulundu. Polis operasyon sırasında şüphelinin havalandırma boşluğuna atığı uyuşturucuları çıkartmak için itfaiye ekiplerinden de yardım aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti konusunda yapılan çalışmalarda 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen kontroller sırasında durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Durdurulmak istenen araç, polislerin uyarılarına rağmen durmayarak kaçtı. GPS kayıtları üzerinden kiralık olduğu belirlenen aracın Güngören, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 29 Mayıs'ta polis söz konusu adrese operasyon düzenleyerek araç ve sürücüsü Enes K'yı (20) yakaladı. Araçta yapılan aramada 20 paket halinde 20 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.

İTFAİYE GÖREVLİLERİYLE ARAMA YAPILDI

Şüpheli Enes K'nın uyuşturucu maddenin bir kısmını da girdiği binanın havalandırma boşluğuna attığını söylemesi üzerine polis, çatıda ve havalandırma boşluğunda arama yapması için itfaiye görevlilerinden yardım aldı. Çatıda çalışma yapan itfaiye görevlileri, daha sonra bina içinden havalandırma boşluğuna girerek arama yaptı. İtfaiye görevlileri burada poşet içinde 3 kilogram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi buldu. Gözaltına alınan şüpheli Enes K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA