Havalandırma boşluğundaki uyuşturucuları itfaiye ekipleri çıkardı; o anlar kamerada
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Havalandırma boşluğundaki uyuşturucuları itfaiye ekipleri çıkardı; o anlar kamerada

BAŞAKŞEHİR'de uyuşturucu suçundan yapılan çalışmalar sırasında, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Enes K. 6 gün sonra Güngören'de yakalandı.

Havalandırma boşluğundaki uyuşturucuları itfaiye ekipleri çıkardı; o anlar kamerada
31.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:47

BAŞAKŞEHİR'de uyuşturucu suçundan yapılan çalışmalar sırasında, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Enes K. 6 gün sonra Güngören'de yakalandı. Araçta 20 kilogram bonzai maddesi ele geçirilen şüphelinin girdiği evin havalandırma boşluğunda da poşet içinde 3 kilogram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi bulundu. Polis operasyon sırasında şüphelinin havalandırma boşluğuna atığı uyuşturucuları çıkartmak için itfaiye ekiplerinden de yardım aldı. O anlar kameraya yansıdı. 

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" konusunda yapılan çalışmalarda 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen kontroller sırasında durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Durdurulmak istenen araç, polislerin  uyarılarına rağmen durmayarak kaçtı. GPS kayıtları üzerinden kiralık olduğu belirlenen aracın Güngören, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 29 Mayıs'ta polis söz konusu adrese operasyon düzenleyerek araç ve sürücüsü Enes K'yı (20) yakaladı. Araçta yapılan aramada 20 paket halinde 20 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi. 

İTFAİYE GÖREVLİLERİYLE ARAMA YAPILDIŞüpheli Enes K'nın uyuşturucu maddenin bir kısmını da girdiği binanın havalandırma boşluğuna attığını söylemesi üzerine polis, çatıda ve havalandırma boşluğunda arama yapması için itfaiye görevlilerinden yardım aldı. Çatıda çalışma yapan itfaiye görevlileri, daha sonra bina içinden havalandırma boşluğuna girerek arama yaptı. İtfaiye görevlileri burada poşet içinde 3 kilogram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi buldu. Gözaltına alınan şüpheli Enes K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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