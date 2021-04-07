Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı itfaiyeciler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İzmit'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye erlerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı itfaiyeciler, yavru kediyi 'tilkikuyruğu' adı verilen delici ile bulunduğu yerden çıkardı. Panik yaşayan yavru kediyi sakinleştiren itfaiye ekipleri, kediye su verdikten sonra doğal ortamına bıraktılar.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ

Kocaeli İtfaiyesi'nde görev yapan itfaiyeciler, İzmit'te mahsur kalan yavru kediyi yaptıkları çalışmalar sonucunda kurtardı. Kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, Kocaeli İtfaiyesi'ne bilgi vererek destek istedi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda kediyi mahsur kaldığı yerden aldılar. Yavru kedi daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

APARTMAN SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yavru kediyi havalandırma boşluğundan çıkarırken çok hassas çalıştığını ve hayvana zarar vermeden kurtardığını ifade etti. Apartman sakinleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kurtarma çalışmaları için bölgeye geldiğini belirterek özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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