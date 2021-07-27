Havalandırma boşluğunda ceset bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havalandırma boşluğunda ceset bulundu

Havalandırma boşluğunda ceset bulundu
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü koku üzerine yapılan kontrolde, Mustafa Bayşeker'in (24) cesedi bulundu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü koku üzerine yapılan kontrolde, Mustafa Bayşeker'in (24) cesedi bulundu.

Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri saat 16.30 sıralarında kokunun nedenini araştırmaya başladı. Yapılan kontrollerde, apartmanın havalandırma boşluğuna bakan apartman sakinleri, binada oturmayan bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Mustafa Bayşeker'e ait oldu tespit edildi. Bayşeker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Olaya ilişkin konuşan apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler, komşularla kalorifer dairesine indik, koku geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik" dedi.

 

 


Havalandırma boşluğunda ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havalandırma boşluğunda ceset bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:14:27. #1.16#

title