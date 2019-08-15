15.08.2019 15:10

- Havalandırma boşluğunda can pazarı

Şeker hastası şahsın tansiyonu yükseldi, metrelerce yükseklikten aşağı düştü

BURSA - Bursa'da tansiyonu yükselen yaşlı adam dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İple havalandırma boşluğuna inen ekipler yaralı şahsı güçlükle kurtardı.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Nazir Y, 4. katlı apartmanın lağım borularılarını değiştirmeye başladı. Şeker hastası olan şahıs, tansiyonu yükselince, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Nazir Y. için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 4. kattan düşerek 2. kattın havalandırma boşluğunda kalan şahısı kurtarmak için iple aşağı indi. Ekipler tarafından Nazir Y. kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından talihsiz adam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA