Havalandırma Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Elazığ'da havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Abdullahpaşa Mahallesinde bir binada havalandırma boşluğunda yavru bir kedi sesi duyan apartman sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Normal yollarla çıkarılamayacağı anlaşılan kedi, evin içinden havalandırma boşluğuna açılan delik sayesinde kurtarıldı.



Kurtarılan yavru kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evine teslim edildi. - ELAZIĞ