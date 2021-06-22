HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiye ekini tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

KİLİS'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiye ekini tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini duyanlar, çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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