HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KİLİS'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiye ekini tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

KİLİS'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiye ekini tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini duyanlar, çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı