Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek kurtarıldı
Hakkari'de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kurtarıldı.
01.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:41
Hakkari'de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kurtarıldı.
Bir yavru köpeğin binanın havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Boşluğa giren itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonrasında sahipsiz yavru köpeğini kurtarmayı başardı. Bina sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA