Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

26.09.2019 10:39

Konya'nın Beyşehir ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak'taki bir işhanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.

İş hanına gelen ekipler, havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu çıkardı. Süt ve mama verilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Veteriner hekim Gökten, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür duyduğu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışırken, havalandırma boşluğuna kedinin düştüğünü farkettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin hayvanı havalandırma boşluğundan kısa sürede çıkardığını anlatan Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Uzun süre aç kalmış, süt ve mama verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA