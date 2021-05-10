Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu
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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak annelerine kavuşturuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak annelerine kavuşturuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, binanın çatı kısmından 3 yavru kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. Havalandırma boşluğundan içeri giren bir itfaiye eri, 3 yavru kediyi iple sarkıtılan kovanın içine soktu. Kova yardımıyla havalandırma boşluğundan kurtarılan yavru kediler kendilerini bekleyen annelerine kavuştu.

(Hüseyin Keskin/ İHA)

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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