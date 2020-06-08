Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
08.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:47
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde iki katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile havalandırma boşluğuna indi. Buradaki yavru kediyi alan itfaiye eri, kediyi kurtardı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA